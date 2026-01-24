Реклама

В России отреагировали на удар ВСУ по машине скорой помощи в Херсонской области

Депутат Колесник: Удар ВСУ по машине скорой помощи — военное преступление
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине скорой помощи в Херсонской области — это военное преступление, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на атаку украинских беспилотников.

«Дело в том, что это не в первый раз. Если на машине красный крест, то однозначно украинские беспилотники бьют по ним. Я хочу сказать, что это военное преступление», — заявил Колесник.

По словам депутата, для российских спецслужб уже не составляет труда выяснить, кто совершает атаки по гражданским объектам.

«Люди вполне могут оказаться на территории, которую контролируют наши войска, и предстать перед судом. Поэтому я не советую украинским военным [бить по гражданским]. Все-таки это позор для военных — бить по гражданским объектам, а особенно по машинам скорой помощи, по больницам, по детским садам, что они периодически практикуют. Это военное преступление, за которое обязательно будут наказывать и командиров, и непосредственно исполнителей», — заключил он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ совершили атаку по машине скорой помощи. Он уточнил, что судьба членов медицинской бригады пока остается неизвестной, а поисковые мероприятия серьезно осложнены крайне напряженной обстановкой в воздухе.

