16:11, 24 января 2026

В России оценили трехстороннюю встречу в Абу-Даби

ТАСС: Нельзя сказать, что встреча по Украине в Абу-Даби прошла без результатов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

В России высказались о результатах трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Нельзя сказать, что встреча по Украине в Абу-Даби прошла без результатов, они есть», — отметил источник агентства.

По информации ТАСС, продолжение переговоров по Украине ожидается в ближайшее время. Подробности об обсуждаемых в ходе переговоров вопросах не сообщаются.

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинские источники сообщил о сроках нового раунда переговоров по Украине. По его словам, следующая встреча состоится уже на следующей неделе.

