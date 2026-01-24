Дандыкин: Войскам России в определенной степени помогают холода

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказался об обстановке в Константиновке. В разговоре с aif.ru он также рассказал о преимуществах, имеющихся у российских войск.

По его словам, в настоящий момент армии РФ в определенной степени помогают холода. «Если в Киеве замерзают, а [президент Украины Владимир] Зеленский, пусть и ради пиара, лучину зажигает, то, разумеется, на передовой есть острая нехватка дизель-генераторов. На каких-то участках их вообще нет. И это для противника очень серьезная проблема. Ведь все надеялись на то, что будет, как в предыдущие годы, достаточно тепло», — сообщил эксперт.

Дандыкин также отметил еще одно преимущество Вооруженных сил (ВС) РФ в Константиновке: сейчас практически все высоты вокруг населенного пункта занимают российские войска. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в это время находятся в основном в низине. «За господствующие высоты, которыми могут быть и небольшие поселки с численностью по 40-50 человек, порой приходилось и приходится сражаться по несколько месяцев», — добавил он.

Ранее военный аналитик, полковник в отставке Михаил Ходаренок выразил мнение, что российская армия способна взять всю территорию Донбасса под свой контроль за несколько месяцев.

