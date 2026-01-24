Реклама

В России высказались об ожиданиях от второго дня переговоров по Украине в ОАЭ

Джабаров допустил, что в ОАЭ прежде всего обсуждаются территориальные вопросы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Судя по составу участников делегаций России, США и Украины на переговорах в Абу-Даби, прежде всего обсуждаются территориальные вопросы, отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об ожиданиях от второго дня встреч сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Судя по составу участников, речь идет прежде всего о территориальных вопросах. Мы ждем подвижек. Потому что наши условия озвучены неоднократно. Даже [президент США Дональд] Трамп уже говорил, что Москва ждет территориальных уступок от Киева, чтобы Украина ушла с тех территорий, который для нас являются конституционной территорией Российской Федерации», — рассказал Джабаров.

По словам сенатора, очень важно, что переговоры в ОАЭ идут в тишине.

«Это очень радует, что не через прессу мы все узнаем, особенно через украинскую, когда там начинают выдавать желаемое за действительное, а мы ждем. Главное, чтобы переговоры шли. Это уже позитивный момент. Мы должны это учитывать», — заключил он.

24 января в Абу-Даби стартовал второй день переговоров России, США и Украины. Отмечается, что встречи проходят в разных форматах.

