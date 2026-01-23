Реклама

22:01, 23 января 2026Мир

В Турции указали на положительную динамику в вопросе урегулирования украинского конфликта

Глава МИД Турции Фидан: Россия и Украина стали ближе к соглашению
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Global Look Press

В вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается положительная динамика — Россия и Украина стали ближе к заключению мирного соглашения. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан после встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждались переговоры по Украине. Слова турецкого дипломата приводит газета Hürriyet.

«Фидан сообщил, что обсудил войну между Россией и Украиной со специальным представителем по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, и подчеркнул, что стороны теперь ближе к достижению соглашения», — говорится в сообщении.

В ОАЭ проходят переговоры между Россией, Украиной и США. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, их главной темой станет вопрос территорий. Первые раунды переговоров было решено провести в максимально закрытом режиме.

