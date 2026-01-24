Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 24 января 2026Мир

В Венгрии обратились к Мерцу и Макрону с вопросом из-за Украины

Аналитик Кошкович раскритиковал план ЕС по выделению 800 миллиардов для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал план Евросоюза (ЕС) по выделению 800 миллиардов долларов на восстановление Украины. Об этом он высказался в соцсети X.

В своем посте эксперт обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и «еврократам», напомнив, что они уже передали Киеву 200 миллиардов долларов европейских налогоплательщиков и обещали предоставить еще 90 миллиардов.

«Теперь вы хотите привлечь еще 800 миллиардов в течение следующего десятилетия. Что с вами не так?!» — возмутился он.

Ранее издание Politico сообщило о планах США и Европы потратить около 800 миллиардов долларов для восстановления Украины после прекращения боевых действий. Отмечается, что стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и включает в себя план на 100 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина отвергла ключевое требование России по окончанию конфликта

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России захотели запретить ГДЗ

    На Украине придумали способ мобилизовать молодых людей

    Оценены шансы Андреевой обыграть украинку в 1/8 финала Australian Open

    В России сообщили о новой проблеме ВСУ на передовой

    Киевляне назвали фиктивным восстановление отопления

    Полиция задержала сотни мигрантов после рейда по «Перекресткам»

    Глава МИД Венгрии пригрозил Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok