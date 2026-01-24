В Венгрии обратились к Мерцу и Макрону с вопросом из-за Украины

Аналитик Кошкович раскритиковал план ЕС по выделению 800 миллиардов для Украины

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал план Евросоюза (ЕС) по выделению 800 миллиардов долларов на восстановление Украины. Об этом он высказался в соцсети X.

В своем посте эксперт обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и «еврократам», напомнив, что они уже передали Киеву 200 миллиардов долларов европейских налогоплательщиков и обещали предоставить еще 90 миллиардов.

«Теперь вы хотите привлечь еще 800 миллиардов в течение следующего десятилетия. Что с вами не так?!» — возмутился он.

Ранее издание Politico сообщило о планах США и Европы потратить около 800 миллиардов долларов для восстановления Украины после прекращения боевых действий. Отмечается, что стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и включает в себя план на 100 дней.