В Венгрии обратились к Мерцу и Макрону с вопросом из-за Украины

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал план Евросоюза (ЕС) по выделению 800 миллиардов долларов на восстановление Украины. Об этом он высказался в соцсети X.
В своем посте эксперт обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и «еврократам», напомнив, что они уже передали Киеву 200 миллиардов долларов европейских налогоплательщиков и обещали предоставить еще 90 миллиардов.
«Теперь вы хотите привлечь еще 800 миллиардов в течение следующего десятилетия. Что с вами не так?!» — возмутился он.
Ранее издание Politico сообщило о планах США и Европы потратить около 800 миллиардов долларов для восстановления Украины после прекращения боевых действий. Отмечается, что стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и включает в себя план на 100 дней.