18:02, 24 января 2026

Военный отреагировал на слова Трампа о применении секретного оружия при похищении Мадуро

Военный Матвийчук назвал слова Трампа о секретном оружии бахвальством
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Matias Delacroix / AP

Слова президента США Дональда Трампа об применении секретного дезориентирующего оружия при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги — бахвальство американского лидера, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Речь идет об инфразвуковом оружии. Оно есть и у Китая, и у нас, и в Штатах. Но я не думаю, что оно там было применено так, как говорит Трамп. Скорее всего, это элемент информационной операции, посыл которой таков: "У нас есть оружие. Мы похитили Мадуро. Теперь бойтесь нас. Потому что любой из вас может повторить его судьбу". Это бахвальство Трампа», — заявил Матвийчук.

А по поводу оружия — я не думаю, что это настолько уникально, чтобы возводить в рамки какой-то сенсации

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее Трамп заявил, что при похищении Мадуро и его супруги США использовали секретное дезориентирующее оружие. По его словам, при атаке на Венесуэлу и похищении ее лидера было использовано дезориентирующее оружие, подавившее возможность запуска ракет по американским вертолетам и самолетам.

Президент США отметил, что ему нельзя рассказывать подробности об этом оружии, и подчеркнул, что Венесуэле так и не удалось запустить свои ракеты.

