Бывший СССР
17:43, 24 января 2026Бывший СССР

Зеленский назвал сроки следующего раунда переговоров с Россией и США

Зеленский: Следующий раунд переговоров с РФ и США пройдет на следующей неделе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с Россией и США предположительно пройдет на следующей неделе. Об этом он сообщил в Telegram-канале по итогам доклада украинской делегации.

«При условии готовности двигаться дальше — а Украина готова — последующие встречи состоятся, возможно, на следующей неделе», — написал он.

Также украинский лидер рассказал о том, что ожидает доклада делегации по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые прошли 23-24 января.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва готова к продолжению диалога с Киевом в Стамбуле. «Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции», — сказал он.

