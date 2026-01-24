Реклама

16:53, 24 января 2026Мир

В МИД заявили о готовности к продолжению переговоров с Украиной

МИД России: Москва готова к продолжению диалога с Киевом в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Рюмин / Pool / РИА Новости

Москва готова к продолжению диалога с Киевом в Стамбуле. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, передает РИА Новости.

«Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции», — сказал он.

Дипломат напомнил, что в прошлом году украинская сторона заявила о приостановке переговоров в Стамбуле из-за «отсутствия ощутимого прогресса». По его словам, подобные заявления звучат надуманно, поскольку именно Киев не ответил на целый ряд предложений Москвы. «Мяч на украинской стороне», — заключил Полищук.

23 января в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Москва на переговорах в ОАЭ рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Этот подход подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса.

