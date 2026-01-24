Реклама

Зеленский прокомментировал массированные ночные удары по Украине

Зеленский: Россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив более 370 БПЛА
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

В ночь на 24 января Россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив более 370 беспилотных летательных аппаратов. Атаку прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Ночью Россия массированно атаковала регионы — выпустили более 370 ударных дронов и 21 ракету разных типов. Под ударами Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина», — написал он.

Главной целью в Киеве и области, по словам президента Украины, стали объекты энергетики. Зеленский призвал увеличить поставки систем противовоздушной обороны для республики.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической.

