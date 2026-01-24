Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:31, 24 января 2026Из жизни

Женщина из Уфы перепутала наушник AirPods с таблетками и проглотила его

Shot: Женщина из Уфы случайно проглотила наушник AirPods вместо таблеток
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Hadrian / Shutterstock / Fotodom  

Женщина из Уфы случайно проглотила наушник AirPods вместо таблеток. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Жительница Уфы проглотила аирподс, перепутав его с таблетками. Наушник застрял в желудке на сутки», — сказано в публикации.

Мария случайно перепутала наушник с таблетками, которые лежали в кармане. Врачи отказались доставать устройство из-за опасности усугубления ситуации, наушник должен был выйти естественным путем.

Девушка ответила на самый популярный вопрос о работе AirPods в желудке. Она поделилась, что наушник действительно функционировал в желудке, если к нему подключиться, но музыки слышно не было.

Ранее в городе Джайпур, Индия, врачи спасли 26-летнего мужчину, который проглотил девять инородных предметов. Врачи нашли в его животе семь зубных щеток и два гаечных ключа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме рассказали о самоубийстве Европы

    В России готовят новую армию. Будущих бойцов обучают уже в школах

    «Украина станет частью России, когда придет Восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    На Западе заявили об отсутствии компромисса на переговорах по Украине в ОАЭ

    На Западе объяснили обвинения Зеленского в адрес Европы

    В России высказались об ожиданиях от второго дня переговоров по Украине в ОАЭ

    Трампу предрекли попадание в учебники из-за Гренландии

    Россиян предупредили об опасности сочетания алкоголя с одним популярным напитком

    Делегацию США на переговорах по Украине в ОАЭ оценили

    Женщина из Уфы перепутала наушник AirPods с таблетками и проглотила его

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok