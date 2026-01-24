Женщина из Уфы перепутала наушник AirPods с таблетками и проглотила его

Shot: Женщина из Уфы случайно проглотила наушник AirPods вместо таблеток

Женщина из Уфы случайно проглотила наушник AirPods вместо таблеток. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Жительница Уфы проглотила аирподс, перепутав его с таблетками. Наушник застрял в желудке на сутки», — сказано в публикации.

Мария случайно перепутала наушник с таблетками, которые лежали в кармане. Врачи отказались доставать устройство из-за опасности усугубления ситуации, наушник должен был выйти естественным путем.

Девушка ответила на самый популярный вопрос о работе AirPods в желудке. Она поделилась, что наушник действительно функционировал в желудке, если к нему подключиться, но музыки слышно не было.

Ранее в городе Джайпур, Индия, врачи спасли 26-летнего мужчину, который проглотил девять инородных предметов. Врачи нашли в его животе семь зубных щеток и два гаечных ключа.