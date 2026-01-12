В животе мужчины нашли семь зубных щеток и два гаечных ключа

В Индии мужчина проглотил семь зубных щеток и два гаечных ключа

В городе Джайпур, Индия, врачи спасли 26-летнего мужчину, который проглотил девять инородных предметов. Об этом сообщает Bhaskar English.

Мужчина пришел в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Врачи осмотрели его и нашли в его животе семь зубных щеток и два гаечных ключа.

Предметы были настолько большими, что их нельзя было удалить эндоскопически. Хирургам пришлось проводить полостную операцию. Им потребовалось два часа, чтобы извлечь из мужчины все щетки и ключи.

По словам врачей, пациент был психически нездоров. Этим и объясняется его тяга глотать несъедобные предметы.

Ранее сообщалось, что в Китае врачи использовали презерватив, чтобы извлечь из желудка пациента пластиковую зажигалку, которая пролежала там около 35 лет. «Где-то в 1991 или 1992 году я выпивал с приятелем, и он предложил мне на спор проглотить зажигалку. Я сразу же проглотил», — объяснил случившееся мужчина.