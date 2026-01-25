Четырехкратный олимпийский чемпион оценил недопуск россиян на открытие ОИ-2026

Тихонов о недопуске россиян на открытие ОИ: Мы перестали себя считать великими

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил недопуск россиян на церемонию открытия ОИ-2026. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

«Конечно, это имеет значение. Мы перестали себя считать великой державой. Над нами издеваются, мы прощали всех, кто воевал против нас. От имени Тихонова можно сказать только одно — позор!» — сказал он.

Ранее о недопуске россиян на открытие Олимпиады высказалась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она сочла такое решение Международного олимпийского комитета (МОК) дискриминацией.

24 января в МОК заявили, что россияне не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2026. «Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах», — отметили в пресс-службе организации.

Церемония открытия Олимпиады в Италии состоится 6 февраля, соревнования продлятся до 22 февраля. На данный момент приглашение на Игры-2026 получили девять российских спортсменов. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.