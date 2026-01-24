Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
23:50, 24 января 2026Спорт

Тарасова оценила недопуск россиян до церемонии открытия Олимпиады

Тарасова назвала недопуск россиян до церемонии открытия Олимпиады дискриминацией
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить российским спортсменам с нейтральным статусом участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии. Ее слова приводит Metaratings.ru.

Специалист назвала решение о недопуске дискриминацией. «Почему допущенные атлеты не должны быть на церемонии? Они и так нам жизнь испортили! Надо было раньше это обжаловать, тогда бы что-то сдвинулось с мертвой точки», — посчитала она.

Ранее 24 января в МОК заявили, что россияне не примут участия в церемонии открытия Олимпиады. «Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах», — отметили в пресс-службе организации.

Церемония открытия Олимпиады в Италии состоится 6 февраля, соревнования продлятся до 22 февраля. На данный момент приглашение на Игры-2026 получили девять российских спортсменов. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский город подвергся самому массированному удару

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    В США рассказали о «дружеском» обеде делегаций России и Украины

    В Раде обвинили Ермака в сливах информации о переговорах

    В Краматорске после прилета пропал свет

    Тарасова оценила недопуск россиян до церемонии открытия Олимпиады

    В США высказались о встрече Путина и Зеленского после переговоров Абу-Даби

    Уиткофф анонсировал новый раунд переговоров

    Бывший премьер Польши ответил на критику Зеленского в адрес Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok