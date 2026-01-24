Тарасова оценила недопуск россиян до церемонии открытия Олимпиады

Тарасова назвала недопуск россиян до церемонии открытия Олимпиады дискриминацией

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить российским спортсменам с нейтральным статусом участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии. Ее слова приводит Metaratings.ru.

Специалист назвала решение о недопуске дискриминацией. «Почему допущенные атлеты не должны быть на церемонии? Они и так нам жизнь испортили! Надо было раньше это обжаловать, тогда бы что-то сдвинулось с мертвой точки», — посчитала она.

Ранее 24 января в МОК заявили, что россияне не примут участия в церемонии открытия Олимпиады. «Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах», — отметили в пресс-службе организации.

Церемония открытия Олимпиады в Италии состоится 6 февраля, соревнования продлятся до 22 февраля. На данный момент приглашение на Игры-2026 получили девять российских спортсменов. Все они выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.