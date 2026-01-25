Число атак ВС России на энергетику Украины подсчитали

«РВ»: За сентябрь-декабрь 2025 года ВС РФ 271 раз атаковали энергетику Украины

В период с сентября по декабрь 2025 года Вооруженные силы (ВС) России 271 раз атаковали энергетические объекты Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») со ссылкой на подсчеты аналитиков.

Уточняется, что в сентябре было совершено 36 атак, в октябре их число возросло до 71, а в ноябре снизилось до 57. При этом в декабре ВС России нанесли 107 ударов по энергетическим объектам.

«Фактически России удалось разделить Украину на две части: где у северной, восточной, южной и центральной части свет отсутствует, а у западной отключений не было до середины января», — цитирует канал одного из аналитиков.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала регионы республики с наиболее сложной ситуацией в энергетике. Самая опасная обстановка сейчас в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.