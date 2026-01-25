Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:24, 25 января 2026Бывший СССР

Число атак ВС России на энергетику Украины подсчитали

«РВ»: За сентябрь-декабрь 2025 года ВС РФ 271 раз атаковали энергетику Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В период с сентября по декабрь 2025 года Вооруженные силы (ВС) России 271 раз атаковали энергетические объекты Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») со ссылкой на подсчеты аналитиков.

Уточняется, что в сентябре было совершено 36 атак, в октябре их число возросло до 71, а в ноябре снизилось до 57. При этом в декабре ВС России нанесли 107 ударов по энергетическим объектам.

«Фактически России удалось разделить Украину на две части: где у северной, восточной, южной и центральной части свет отсутствует, а у западной отключений не было до середины января», — цитирует канал одного из аналитиков.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала регионы республики с наиболее сложной ситуацией в энергетике. Самая опасная обстановка сейчас в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге задержаны сотни мигрантов. Что стало причиной беспрецедентного рейда силовиков?

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Названа важная тема переговоров в Абу-Даби

    В США высказались о восстановлении доверия между Россией и Европой

    Минтруд назвал размер пособия по безработице после индексации

    Число атак ВС России на энергетику Украины подсчитали

    В США дали «жесткий» совет в отношении Зеленского

    На Западе призвали изменить подход к конфликту на Украине

    Оправдательный приговор мигрантам возмутил Бастрыкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok