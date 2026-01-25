Реклама

12:03, 25 января 2026Россия

Дочь известного экстрасенса обвинили в жестоком обращении с лошадьми

Дочь экстрасенса Ольги Якубович Екатерину обвинили в жестокости к лошадям
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_yakubovich_

Дочь известного российского экстрасенса, финалистки шоу «Битва экстрасенсов» Ольги Якубович Екатерину Якубович обвинили в жестоком обращении с лошадьми. Об этом пишет Telegram-канал «112»

Отмечается, что наследница телезвезды работает тренером в московском конном клубе. Конь по кличке Рамзан тренировался с ней и хозяйкой клуба Елизаветой (фамилия не указывается). Из-за поврежденной ноги лошадь сбросила последнюю, после чего женщины связали и наказали животное. От боли Рамзан рванулся и ударился головой о столб, травмировав голову и глаз. В настоящее время он проходил лечение в клинике.

Сотрудники клуба указали, что они и раньше наблюдали жестокое обращение с животными со стороны тренера и хозяйки. В свою очередь, по словам источника РЕН ТВ, Елизавета издевалась над животными с подросткового возраста.

«Жестокость ее не знала границ (...). Это касалось не только четвероногих — постоянно сталкивались с ее хамством по отношению к людям, к друзьям», — заявил инсайдер.

В декабре 2025 года сообщалось, что россиянин получил реальный срок за издевательство над собакой

