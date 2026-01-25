Глава МВД Украины назвал ситуацию в Киеве крайне сложной

Клименко: Ситуация с энергетикой в Киеве остается крайне сложной

Ситуация с энергетикой в Киеве остается крайне сложной, в городе разворачивают дополнительные пункты обогрева. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

«Ситуация в Киеве остается крайне сложной. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают в максимальном режиме, дополнительно задействованы подразделения из других регионов», — написал Клименко.

По его словам, в Киеве уже работают 90 круглосуточных пунктов обогрева, в ближайшее время планируется открытие дополнительных палаток.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с электроснабжением и теплоснабжением в городе будет лишь ухудшаться. В связи с этим он вновь призвал жителей украинской столицы к эвакуации.