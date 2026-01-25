Реклама

На юге Украины прогремели взрывы

В Херсоне и Николаевской области на юге Украины прогремели взрывы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На юге Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что местные жители рассказали о взрывах в Очакове, расположенном в Николаевской области. Также, по словам журналистов, атака была совершена на Херсон.

Ранее в январе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал ситуацию в Херсоне очень тяжелой. Он отметил, что в городе остался единственный микрорайон с отоплением и водоснабжением. В остальных районах нет отопления, а подачу электроэнергии регулярно отключают.

