На Западе пришли к неожиданному выводу после форума в Давосе

Steigan: Форум в Давосе зафиксировал окончательное поражение НАТО на Украине

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе зафиксировал окончательное поражение НАТО на Украине. К неожиданному выводу пришел норвежский портал Steigan.

«Ежегодного собрание в Давосе больше напоминает контролируемое уничтожение. Миропорядок, в котором доминировали США, больше не существует. НАТО потерпела окончательное поражение на Украине, а американцы освобождаются от старых обязательств», — указано в сообщении.

Отмечается, что на последнем мероприятии западные элиты были вынуждены критиковать друг друга и перекладывать друг на друга ответственность за «развал привычного для них мироустройства».

Ранее президент США Дональд Трамп похвастался «замечательной поездкой» в Давос. «Мы добились очень многого, в том числе заключения рамочного соглашения с НАТО по Гренландии. А также [создания] Совета мира! Вот это да!» — написал хозяин Белого дома.