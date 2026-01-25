На Западе призвали изменить подход к конфликту на Украине

Сакс: Участники конфликта на Украине могут мирно сосуществовать

Все участники конфликта на Украине могут мирно сосуществовать, им следует отказаться от агрессивной риторики. С таким призывом выступил профессор Джеффри Сакс на своем YouTube-канале.

«Все стороны вполне могли бы ужиться, если бы просто отказались от воинственной политики (...) Русофобия Восточной Европы не должна была определять европейскую политику в целом. Так Европа сама себя загнала в ловушку — и остается в ней», — сказал Сакс.

По его мнению, отказ от антироссийской политики грозит Евросоюзу распадом.

Ранее Сакс заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа могут заставить ЕС пересмотреть отношения с Москвой. В свою очередь, издание Politico писало, что в Европе захотели жесткого возмездия против Трампа.