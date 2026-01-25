Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:52, 25 января 2026Бывший СССР

Нарколог прокомментировал поведение Зеленского в Давосе

Нарколог Шуров обратил внимание на дерганность Зеленского в Давосе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе выглядел раздражительным, дерганным и даже агрессивным. На это обратил внимание врач-нарколог, психиатр Василий Шуров, его слова приводит aif.ru.

По словам специалиста, нестабильное психическое состояние могло быть связано с желанием Зеленского усидеть на двух стульях и отсутствуем успеха в этой теме.

Кроме того, украинский лидер мог находиться в состоянии постинтоксикации после приема наркотических веществ, считает Шуров. «Когда вещество отпускает, человек становится раздражительным, он не может фокусировать внимание, ему тяжело выдерживать несколько минут пресс-конференции», — пояснил нарколог.

Ранее Зеленский сравнил жизнь украинцев с фильмом «День сурка». По его словам, граждане Украины будто бы постоянно проживают один и тот же плохой день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге задержаны сотни мигрантов. Что стало причиной беспрецендентного рейда силовиков?

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Нарколог прокомментировал поведение Зеленского в Давосе

    Собака спасла украинца от мобилизации

    Нетаньяху не позволил президенту Израиля прийти на запуск Совета мира

    Дочь страдающей от тяжелой болезни Тереховой рассказала о ее состоянии

    Захарова сравнила идею заменить памятник Пушкину с сатанинским балом

    На Западе спрогнозировали исход переговоров по Украине

    ВОЗ отреагировала на выход США из организации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok