Нарколог прокомментировал поведение Зеленского в Давосе

Нарколог Шуров обратил внимание на дерганность Зеленского в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе выглядел раздражительным, дерганным и даже агрессивным. На это обратил внимание врач-нарколог, психиатр Василий Шуров, его слова приводит aif.ru.

По словам специалиста, нестабильное психическое состояние могло быть связано с желанием Зеленского усидеть на двух стульях и отсутствуем успеха в этой теме.

Кроме того, украинский лидер мог находиться в состоянии постинтоксикации после приема наркотических веществ, считает Шуров. «Когда вещество отпускает, человек становится раздражительным, он не может фокусировать внимание, ему тяжело выдерживать несколько минут пресс-конференции», — пояснил нарколог.

Ранее Зеленский сравнил жизнь украинцев с фильмом «День сурка». По его словам, граждане Украины будто бы постоянно проживают один и тот же плохой день.