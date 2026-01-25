Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:03, 25 января 2026Мир

Нарышкин заявил о поутихших в Европе разговорах о поражении России

Глава СВР Нарышкин заявил о поутихших в Европе разговорах о поражении России
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о поутихших в Европе разговорах о поражении России. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Действительно, такие заклинания о нанесении России стратегического поражения приутихли в публичной сфере. Но только в публичной», — отметил он.

При этом, по словам главы СВР, в Европе по-прежнему остаются круги, которые выступают за продолжение войны, введение новых санкций в отношении России, политическое давление, а также информационные и кибероперации. «Но другой вопрос в том, что все эти потуги не дают желаемых для Запада результатов», — заключил Нарышкин.

В декабре 2025 года Нарышкин провел телефонный разговор с новым главой Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Мартином Егером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина отвергла ключевое требование России на переговорах. Вместо этого Киев нанес самый массированный удар по Белгороду

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Россиянам назвали требующие немедленно выбросить зубную щетку ситуации

    Россиян насторожило появление «чудотворной воды» для лечения онкологии

    Нарышкин заявил о поутихших в Европе разговорах о поражении России

    Появились детали бурного разговора между Трампом и премьером Дании

    Российским банкам оставят для использования только один QR-код

    Раскрыты подробности аферы с похищением подростка в Красноярске

    Брат Нурмагомедова одержал победу на турнире UFC

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok