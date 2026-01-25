Нарышкин заявил о поутихших в Европе разговорах о поражении России

Глава СВР Нарышкин заявил о поутихших в Европе разговорах о поражении России

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о поутихших в Европе разговорах о поражении России. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Действительно, такие заклинания о нанесении России стратегического поражения приутихли в публичной сфере. Но только в публичной», — отметил он.

При этом, по словам главы СВР, в Европе по-прежнему остаются круги, которые выступают за продолжение войны, введение новых санкций в отношении России, политическое давление, а также информационные и кибероперации. «Но другой вопрос в том, что все эти потуги не дают желаемых для Запада результатов», — заключил Нарышкин.

В декабре 2025 года Нарышкин провел телефонный разговор с новым главой Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Мартином Егером.