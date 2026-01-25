Приехавшие в Мурманск за северным сиянием китайцы остались без света

Мурманские волонтеры начали спасать оставшихся без света туристов из Китая

В гостинице, где остановились приехавшие из Китая в Мурманск туристы, уже несколько дней нет света из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Местные волонтеры начали самостоятельно отвозить приезжих в пункт помощи, где те могут зарядить телефоны, поесть и согреться. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Китайские туристы ездят зимой в российский заполярный город для зачатия «счастливых детей» под северным сиянием. Конец января считается в Мурманске лучшим моментом для наблюдения необычного природного явления, поэтому иностранных гостей в городе много.

При этом с пятницы, 23 января, из-за падения пяти опор ЛЭП в большей части домов Мурманска практически нет света. Его включают на пару часов, потом выключают снова.

В воскресенье глава региона Андрей Чибис объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Он признал, что восстановление идет не теми темпами, на которые надеялось руководство области. Свое влияние оказывают тяжелые погодные условия и сложный рельеф местности.

Между тем следственное управление Следственного комитета по региону выяснило, у четырех из пяти рухнувших опор ЛЭП предельный срок эксплуатации, составляющий 40 лет, давно истек. Две опоры и вовсе были установлены еще в 1966 году, то есть 60 лет назад. Предварительно причиной аварии назван скопившиеся на ЛЭП снег и лед, следов внешнего воздействия на инфраструктуру найти не удалось.