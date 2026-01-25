Реклама

Невеста экс-главы МИД Украины открыла секс-шоп в Польше

РИА Новости: Невеста Кулебы Павелецкая открыла секс-шоп в апарт-отеле в Кракове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы бизнесвумен Светлана Павелецкая открыла секс-шоп в Кракове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные реестра коммерческих организаций Польши.

Отмечается, что магазин находится на первом этаже апарт-отеля. Как выяснило агентство, Павелецкая вместе с еще одной украинкой и гражданкой Польши являются соучредителями-партнерами общества с ограниченной ответственностью N'JOY, зарегистрированного 12 ноября 2025 года. Его уставной капитал составляет 5 тысяч злотых (более 105 тысяч рублей). Организация специализируется на продаже одежды, косметики и продуктов гигиены.

Ранее Павелецкая предложила украинцам «обложиться вибраторами», чтобы согреться. Она рассказала, что есть игрушки, нагревающиеся до 38 градусов, которые подойдут для холодных вечеров.

В феврале 2025 года Павелецкая сообщила об открытии секс-шопа в Киеве. «Это часть ментального здоровья, это часть возрождения нашего народа», — сказала она.

