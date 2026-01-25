Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:12, 25 января 2026Мир

Онищенко успокоил россиян на фоне вспышки вируса Нипах

Онищенко заявил, что россиянам не стоит бояться вируса Нипах из Индии
Андрей Шеньшаков

Фото: Stringer / Reuters

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко обратился к жителям России в связи с вспышкой опасного вируса Нипах в Индии. Его слова приводят РИА Новости.

По словам Онищенко, россиянам не нужно опасаться вируса, но стоит быть ответственными в путешествиях.

«Опасаться ничего не надо. Главное — это наши люди. Не выезжать в эти страны нельзя, нет необходимости это запрещать. В те места, где был отмечен вирус, лучше, конечно, воздержаться», — заявил он.

Также академик добавил, что вакцины на данной момент не существует. «Пока, я так понимаю, задачу ее создать никто не ставил. Но в принципе это возможно», — отметил ученый.

Ранее власти Индии начали попытки купировать вспышку смертельного вируса Нипах, распространение которого связано с летучими мышами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лучший голос на всей земле». Уиткофф сделал комплимент переводчику Путина и назвал его легендой

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Онищенко успокоил россиян на фоне вспышки вируса Нипах

    Сафонов возобновил тренировки с ПСЖ после перелома

    Более 10 тысяч авиарейсов отменили в США из-за непогоды

    Новорожденный стал неизлечимо больным из-за халатности врачей в Санкт-Петербурге

    Украина получила способные бить на 500 км французские беспилотники

    В России назвали причину упадка Европы

    Мужчина сделал предложение руки и сердца под водой среди акул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok