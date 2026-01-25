Онищенко успокоил россиян на фоне вспышки вируса Нипах

Онищенко заявил, что россиянам не стоит бояться вируса Нипах из Индии

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко обратился к жителям России в связи с вспышкой опасного вируса Нипах в Индии. Его слова приводят РИА Новости.

По словам Онищенко, россиянам не нужно опасаться вируса, но стоит быть ответственными в путешествиях.

«Опасаться ничего не надо. Главное — это наши люди. Не выезжать в эти страны нельзя, нет необходимости это запрещать. В те места, где был отмечен вирус, лучше, конечно, воздержаться», — заявил он.

Также академик добавил, что вакцины на данной момент не существует. «Пока, я так понимаю, задачу ее создать никто не ставил. Но в принципе это возможно», — отметил ученый.

Ранее власти Индии начали попытки купировать вспышку смертельного вируса Нипах, распространение которого связано с летучими мышами.