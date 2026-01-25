Реклама

17:54, 25 января 2026Из жизни

Переплывший ради россиянки Атлантический океан американец оказался сталкером

Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал Mash

Американец Чарльз Уэйн Цимерманн, который плыл к россиянке через Атлантический океан почти год, оказался сталкером. Информацию публикует Telegram-канал Mash.

30-летняя блогерша Виктория (фамилия не раскрывается) из Казани рассказала, что познакомилась с 60-летним иностранцем в соцсетях в 2022 году. Так, мужчина осыпал ее комплиментами, ставил лайки, однако личного общения у них не было. В 2024 году Цимерманн приревновал россиянку к другому мужчине, после чего Вика отправила иностранца в черный список.

В результате американец купил 35-футовую яхту Trude Zena у канадцев и решил приплыть к возлюбленной. Он плыл через океан и учил русский язык, который помог ему объяснить на границе цель поездки. Однако Виктория заявила, что никого не ждет и видеть поклонника не желает.

Цимерманна задержали сочинские пограничники. При этом сотрудники обнаружили на яхте оружие и патроны. По словам Цимерманна, запрещенный груз ему был необходим для самообороны. Суд избрал для американца меру пресечения в виде лишения свободы на пять лет.

В декабре 2025 года популярная российская блогерша столкнулась с преследованием. В ходе разговора выяснилось, что поклонник прилетел к ней из другого города, узнал ее местоположение и пришел.

