18:32, 8 декабря 2025Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша столкнулась с преследованием

Блогерша Маш Милаш опубликовала видео беседы с преследующим ее фанатом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал «Маш Милаш»

Популярная российская блогерша Мария Камова, известная как Маш Милаш, столкнулась с преследованиями поклонника. В своем Telegram-канале она опубликовала видео беседы с фанатом, которого она обвинила в сталкерстве.

В ролике видно, как Милаш беседует с мужчиной в кафе. В ходе разговора выясняется, что поклонник прилетел к ней из другого города и узнал ее местоположение, после чего и пришел. Мужчина объяснил свое поведение тем, что он хочет встречаться с блогершей.

Милаш добавила, что уже общалась с этим поклонником летом: тогда, по ее словам, он поджидал ее у дома. Она отметила, что еще тогда объяснила мужчине, что не хочет с ним отношений.

«Ты за мной следишь. Это сталкерство», — сказала она собеседнику. Она также указала, что поведение фаната причиняет ей дискомфорт и пугает ее. Блогерша попросила поклонника уйти и больше не преследовать ее, после чего он покинул кафе.

Ранее на преследования пожаловалась звезда британского шоу талантов Britain's Got Talent певица Конни Талбот. Она раскрыла, что сталкер пришел к ней домой с перцовыми баллончиками и ножами. Впоследствии мужчину приговорили к лишению свободы.

