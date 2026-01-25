Реклама

Россия
12:08, 25 января 2026Россия

Песков заявил о драматическом изменении мира

Дмитрий Песков заявил о драматическом изменении мира
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, в каком мире приходится жить в настоящее время. Об этом он рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликован в его Telegram-канале.

«В мире, который драматически изменился и который продолжает траекторию перемен», — заявил он.

Ранее в январе Дмитрий Песков прокомментировал процесс урегулирования конфликта на Украине. Он высказался о словах президента США Дональда Трампа о приближении сторон к окончанию конфликта на Украине и подчеркнул, что работа по урегулированию на Украине продвигается.

