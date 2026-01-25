Реклама

Появились детали бурного разговора между Трампом и премьером Дании

Майя Назарова
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент США Дональд Трамп еще до своей инаугурации в январе 2025 года отчитывал премьер-министра Дании Метте Фредериксен по теме Гренландии в течение 45 минут. Такие детали бурного разговора появились у New York Times.

По данным NYT, глава Белого дома уже тогда задумывался о применении военной силы для получения Гренландии.

Фредериксен поделилась, что американский лидер «умеет говорить очень четко», однако и она неуступчива. При этом датский премьер отказалась раскрывать подробности о прошедшем минувшей зимой разговоре с Трампом.

«Телефонный разговор между двумя коллегами должен оставаться телефонным разговором между двумя коллегами», — подчеркнула она.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Гренландию куском льда, который президент США хочет положить в свой виски.

После Второй мировой войны Гренландию лишили колониального статуса, а с 1953 года остров провозгласили частью Датского королевства. В 1979-м Гренландия получила широкую автономию во внутренних делах.

