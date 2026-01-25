Появились подробности об утопившей ребенка россиянке

Утопившая ребенка москвичка пыталась забить старшую дочь камнем из-за религии

Утопившая ребенка в Москве женщина пыталась забить старшую дочь камнем из-за «религиозного тура» в Абхазии. Такие подробности о россиянке появились у издания Baza в Telegram-канале.

Родственники отметили, что женщина довольно агрессивная. Они утверждают, что в православную церковь горожанка не ходила, но ездила в Абхазию «на службу иудаизма».

После одной из таких поездок она поссорилась с дочерью. По словам близких, тогда россиянка чуть не забила ребенка камнем.

Кроме того, ей не раз предлагали обратиться к врачам для обследования, особенно учитывая официально диагностированное шизофреническое расстройство у ее матери. Однако женщина от медицинской помощи отказывалась.

Отобрать у нее пятилетнего сына через органы опеки пытались его старшие сводные братья. О том, что мать может представлять опасность, они ощутили на себе. Одного из молодых людей она оговорила — якобы он на нее напал. От уголовного дела его тогда спасла видеозапись. На кадрах женщина изувечила сама себя, чтобы обвинить пасынка.

Молодые люди намерены прилететь в Москву, чтобы организовать похороны пятилетнего брата. У задержанной остались две дочери — их дальнейшая судьба пока неясна.

