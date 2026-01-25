Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:32, 25 января 2026Силовые структуры

Появились подробности об утопившей ребенка россиянке

Утопившая ребенка москвичка пыталась забить старшую дочь камнем из-за религии
Майя Назарова

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Утопившая ребенка в Москве женщина пыталась забить старшую дочь камнем из-за «религиозного тура» в Абхазии. Такие подробности о россиянке появились у издания Baza в Telegram-канале.

Родственники отметили, что женщина довольно агрессивная. Они утверждают, что в православную церковь горожанка не ходила, но ездила в Абхазию «на службу иудаизма».

После одной из таких поездок она поссорилась с дочерью. По словам близких, тогда россиянка чуть не забила ребенка камнем.

Кроме того, ей не раз предлагали обратиться к врачам для обследования, особенно учитывая официально диагностированное шизофреническое расстройство у ее матери. Однако женщина от медицинской помощи отказывалась.

Отобрать у нее пятилетнего сына через органы опеки пытались его старшие сводные братья. О том, что мать может представлять опасность, они ощутили на себе. Одного из молодых людей она оговорила — якобы он на нее напал. От уголовного дела его тогда спасла видеозапись. На кадрах женщина изувечила сама себя, чтобы обвинить пасынка.

Молодые люди намерены прилететь в Москву, чтобы организовать похороны пятилетнего брата. У задержанной остались две дочери — их дальнейшая судьба пока неясна.

Ранее сообщалось, что утопившая новорожденного сына жительница Санкт-Петербурга хотела отдать его и ходила к психологам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф назвал переводчика Путина легендой

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Российская теннисистка Андреева и украинка Свитолина отказались от рукопожатия после матча

    Власти захотели наградить россиян за спасение упавших в воду женщины с ребенком

    В Роспотребнадзоре сделал предупреждение из-за вспышки вируса Нипах

    Колесо обозрения в Москве прекратило работу из-за непогоды

    Песков заявил о нежелании России когда-либо контактировать с одним политиком

    Стало известно о задуманном США и Украиной в Донбассе

    Кушнер надел измеряющее стресс кольцо на встречу с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok