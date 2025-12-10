Утопившая новорожденного сына россиянка хотела отдать его и ходила к психологам

78.ru: Утопившая сына Скворцова ходила к психологам и хотела отдать ребенка

Жительница Санкт-Петербурга Анастасия Скворцова, утопившая новорожденного сына, во время беременности ходила к нескольким психологам и хотела отдать ребенка знакомым. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, отец мальчика еще до его рождения бросил Скворцову. Затем блогерша поругалась с родителями и братом, а также лишилась финансовой поддержки от отца. У нее началась бессонница и появились суицидальные мысли.

Мальчик, которого Скворцова хотела назвать Александром, родился 21 ноября. После родов состояние матери только ухудшилось, у нее пропало молоко. Невозможность кормить сына вызвала еще больше переживаний. Накануне Анастасия должна была оформить свидетельство о рождении, а после этого уже отдать ребенка, но в итоге утопила малыша (по данным СК, это произошло 8 декабря).

Как добавляет 78.ru, Скворцова утопила сына, чтобы «он больше не плакал», так как ничего не ел.

Ранее сообщалось, что Скворцова является блогером, автором курса по родовой системе, сертифицированным ведущим игр «Психосоматика», «Энергия рода» и «Мое призвание». Она якобы публично заявляла, что этот ребенок был для нее очень долгожданным.

10 декабря суд отправил ее в СИЗО.