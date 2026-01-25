Российским банкам оставят для использования только один QR-код

Российские банки станут использовать универсальный QR-код при денежных переводах

С 1 сентября 2026 года российские банки смогут использовать при любых денежных переводах только универсальный QR-код. Об этом со ссылкой на ответ первого заместителя председателя Центробанка Дмитрия Тулина на обращение зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина сообщает ТАСС.

Представитель регулятора указал, что такая мера вводится для удобства граждан и бизнеса и для развития равноудаленности инфраструктуры. Предполагается, что изменения улучшат клиентский опыт и дадут потребителям возможность самим выбирать удобный способ оплаты.

Желательным результатом нововведений в ЦБ считают снижение объемов платежей по банковским картам и выравнивание трансакционных издержек торгово-сервисных предприятий, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса. Пока что на кассах встречается как универсальный код, так и различные банковские коды. С осени второй вариант будет запрещен.

В процессе обсуждения законопроекта противники таких нововведений указывали, что оно приведет к монополизации рынка платежей и лишит банки стимула к инновациям.