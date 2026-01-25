Реклама

06:33, 25 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Раскрыта особая уязвимость россиян перед мошенниками зимой

Психолог Шпагина: Люди особенно уязвимы перед мошенниками зимой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Люди могут становиться более уязвимыми перед мошенниками в зимний период из-за сезонной апатии, упадка сил и легкой подавленности, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«В состоянии упадка сил когнитивные функции работают не в полную силу. Мошенники мастерски эксплуатируют сезонную апатию, усиливая ее своим сценарием. Их сообщения часто содержат лексику заботы, поддержки и простоты. Они предлагают не просто услугу, а эмоциональное спасение, "луч света" в конце зимнего тоннеля. Апатия снижает общий уровень бдительности и сопротивляемость манипуляциям», — объяснила психолог.

Особенно часто, по ее словам, люди начинают верить в «чудо-кредиты» в конце зимы — мозг ищет простые пути восстановления контроля над жизнью. Для защиты в этот период критически важно осознавать свое психологическое состояние, подчеркнула специалистка.

«Стоит заранее установить личное правило: не принимать никаких финансовых решений под давлением, без ночи на размышление и обязательной дополнительной проверки. Забота об эмоциональном состоянии в это время года — важная составляющая финансовой безопасности. Чтобы мыслить продуктивно необходимо стабилизировать свое эмоциональное состояние», — заключила Шпагина.

Ранее стало известно, что россиян стали обманывать через Telegram-боты для обмена валют. Так, например, мошенники предлагают будущим жертвам пополнить Alipay перед поездкой в Китай.

