Роспотребнадзор дал рекомендации в связи со вспышкой вируса Нипах

Роспотребнадзор рассказал о диагностической системе для купирования вируса Нипах

Роспотребнадзор сообщил, что для купирования риска завоза вируса Нипах в страну была разработана современная диагностическая тест‑система. Об этом в ведомстве рассказали «Ленте.ру».

Специалисты мониторят информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в связи со вспышкой вируса в Индии. Сейчас ситуация находится под контролем, а случаев завоза болезни на территорию РФ не зарегистрировано. В ведомстве порекомендовали избегать контакта с больными животными, мыть руки с мылом, использовать антисептики. Также стоит не забывать мыть фрукты и овощи перед употреблением и не употреблять воду из непроверенных источников.

При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что имеются тест-системы для диагностики вируса, а в пунктах пропуска через госграницу функционирует система «Периметр», которая позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать распространения болезней на территории страны.

Ранее стало известно, что вирус Нипах передается от животных и через пищу. После вспышки вируса зафиксирован один летальный случай.