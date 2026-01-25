В Роспотребнадзоре сделали предупреждение из-за вспышки вируса Нипах

В Роспотребнадзоре заявили, что вирус Нипах передается от животных и через пищу

Роспотребнадзор поделился рекомендациями для российских туристов в Индии на фоне вспышки вируса Нипах. Об этом говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

«Вирус является зоонозным: передается человеку от животных, например, от летучих мышей или свиней. Также можно заразиться через пищу, а также от человека, который уже является переносчиком», — заявили в Роспотребнадзоре.

Туристам советуют избегать любых контактов с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками и пить воду только из проверенных источников. В случае возникновения высокой температуры, кашля и сильной головной боли необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, в чем особая опасность вируса Нипах. По словам эпидемиолога, выздоровление от нового страшного заболевания зависит только от иммунитета человека.