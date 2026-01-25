Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:20, 25 января 2026Мир

В Роспотребнадзоре сделали предупреждение из-за вспышки вируса Нипах

В Роспотребнадзоре заявили, что вирус Нипах передается от животных и через пищу
Андрей Шеньшаков

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Роспотребнадзор поделился рекомендациями для российских туристов в Индии на фоне вспышки вируса Нипах. Об этом говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

«Вирус является зоонозным: передается человеку от животных, например, от летучих мышей или свиней. Также можно заразиться через пищу, а также от человека, который уже является переносчиком», — заявили в Роспотребнадзоре.

Туристам советуют избегать любых контактов с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками и пить воду только из проверенных источников. В случае возникновения высокой температуры, кашля и сильной головной боли необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, в чем особая опасность вируса Нипах. По словам эпидемиолога, выздоровление от нового страшного заболевания зависит только от иммунитета человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф назвал переводчика Путина легендой

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Повар с туберкулезом кормил учеников российской школы

    Зимний шторм оставил без электроэнергии более 600 тысяч домов в США

    Медведев поздравил российских студентов

    Россиянам перечислили щадящие волосы головные уборы

    Приехавшие в Мурманск за северным сиянием китайцы остались без света

    В Кремле признали эфемерность зависимости Европы от российского газа

    Российская теннисистка Андреева и украинка Свитолина отказались от рукопожатия после матча

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok