04:51, 25 января 2026Россия

Россиян попросили не лизать качели

Спасатели попросили москвичей не лизать качели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Московские спасатели предупредили об опасности лизания качелей и иных металлических конструкций. Об этом говорится в Telegram-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Специалисты посетовали, что в службу спасения с завидным постоянством поступают звонки с просьбой помочь детям, попробовавшим качели на вкус. При этом зачастую попытки самостоятельно вызволить «пленников» оказываются травматичными и требующими прибытия к пострадавшим врачей скорой помощи.

По словам спасателей, лучше всего не допускать подобных инцидентов, для этого родителям стоит провести беседу с детьми. Однако на всякий случай на прогулке в минусовую температуру стоит иметь при себе термос с теплой водой — если уследить за малышом не удалось и тот все же прилип к металлу, то при проливании замерзшей поверхности теплой водой язык моментально и безболезненно отлипнет без повреждений.

Ранее стали известны основные зимние страхи россиян. Самой распространенной оказалась боязнь поскользнуться и упасть (35,8 процента участников опроса). Обморожения боятся 24,8 процента респондентов, а падения с крыши снега или сосулек — 11,2 процента. Про страх прилипнуть к металлическим конструкциям на морозе рассказали 4,1 процента россиян.

