13:36, 25 января 2026Путешествия

Россиян захотели депортировать из Чили за тур на гидроциклах

Shot: Россиян захотели депортировать из Чили за тур на гидроциклах в Патагонию
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал SHOT

Россиян захотели депортировать из Чили за тур на гидроциклах в Патагонию. Как стало известно Telegram-каналу Shot, соотечественников обвинили в нанесении вреда природе.

По данным издания, российская туристическая компания проводила заезды на гидроциклах на территории национальных парков в Патагонии. Стоимость недельной экспедиции начиналась от 3,2 миллиона рублей. Организаторы мероприятия снимали видеоролики с чистейших рек и ледников.

Такое отношение российских граждан не понравилось местным жителям — они обратились в полицию.

Как пишет Shot, катание на гидроциклах запрещено в охраняемых зонах Патагонии. Это связано с ледниками и реками, которые быстро загрязняются из-за работы техники.

В отношении российских граждан начали расследование. Дело на контроле у замминистра туризма Чили. Туристической компании грозит запрет на работу в стране, а восьми гражданам — депортация. Суд намечен на 4 февраля, выяснило издание.

Ранее сообщалось, что россиянин отправился в Норвегию смотреть северное сияние и был депортирован.

