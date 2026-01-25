Сальдо оценил ущерб от обстрелов Херсонской области

Сальдо: ВСУ нанесли ущерб Херсонской области на десятки миллиардов рублей

Обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) нанесли Херсонской области ущерб на десятки миллиардов рублей. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Речь идет о десятках миллиардов рублей. Это разрушенное жилье, инфраструктура, социальные объекты, инженерные сети. Точную сумму сейчас назвать невозможно — подсчеты продолжаются», — оценил Сальдо.

Ранее Сальдо сообщил, что порты Херсонской области, которые сейчас простаивают, планируют восстановить. По его словам, их хотят запустить после прекращения боевых действий.