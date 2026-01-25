Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:43, 25 января 2026Бывший СССР

Сальдо оценил ущерб от обстрелов Херсонской области

Сальдо: ВСУ нанесли ущерб Херсонской области на десятки миллиардов рублей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) нанесли Херсонской области ущерб на десятки миллиардов рублей. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Речь идет о десятках миллиардов рублей. Это разрушенное жилье, инфраструктура, социальные объекты, инженерные сети. Точную сумму сейчас назвать невозможно — подсчеты продолжаются», — оценил Сальдо.

Ранее Сальдо сообщил, что порты Херсонской области, которые сейчас простаивают, планируют восстановить. По его словам, их хотят запустить после прекращения боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина отвергла ключевое требование России на переговорах. Вместо этого Киев нанес самый массовый удар по Белгороду

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Россиян предупредили о связи потери зубов с продолжительностью жизни

    Тренд на фото из 2016 года вернул популярность необычным товарам

    В Италии резко ответили на оскорбления Зеленского

    Сальдо оценил ущерб от обстрелов Херсонской области

    Стала известна позиция России по территориям после переговоров в Абу-Даби

    В России рассказали о связанном с наемниками ВСУ изменении

    В США высказались об «обузе» в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok