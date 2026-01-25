Реклама

12:25, 25 января 2026

Стала известна дата вылета застрявших на Кубе россиян домой

Рейс Conviasa на Кубу, где застряли туристы из РФ, перенесли на 26 января
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Pedro Mattey / Globallookpress.com

Рейс на Кубу, где застряли российские туристы, перенесли на 26 января. Об этом сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В публикации говорится, что в связи с необходимостью проведения технического обслуживания рейс авиакомпании Conviasa V0 3788, запланированный к вылету из Санкт-Петербурга в Варадеро 24 января, был перенесен на несколько дней позже.

Авиакомпания обеспечила пассажиров жильем и необходимым питанием.

Ранее сообщалось, что сотни туристов застряли на Кубе из-за неисправного самолета.

В январе агрессивная пассажирка самолета в Австралии набросилась на стюардессу из-за замечания в свой адрес.

