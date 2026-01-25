Стала известна дата вылета застрявших на Кубе россиян домой

Рейс Conviasa на Кубу, где застряли туристы из РФ, перенесли на 26 января

Рейс на Кубу, где застряли российские туристы, перенесли на 26 января. Об этом сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В публикации говорится, что в связи с необходимостью проведения технического обслуживания рейс авиакомпании Conviasa V0 3788, запланированный к вылету из Санкт-Петербурга в Варадеро 24 января, был перенесен на несколько дней позже.

Авиакомпания обеспечила пассажиров жильем и необходимым питанием.

Ранее сообщалось, что сотни туристов застряли на Кубе из-за неисправного самолета.

В январе агрессивная пассажирка самолета в Австралии набросилась на стюардессу из-за замечания в свой адрес.

