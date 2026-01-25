Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:35, 25 января 2026Мир

Трампа обвинили в оскорблении солдат НАТО

Бывший министр обороны ФРГ Гуттенберг обвинил Трампа в оскорблении солдат НАТО
Андрей Шеньшаков

Фото: John Moore / Getty Images

Бывший министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг обвинил президента США Дональда Трампа в оскорблении солдат НАТО. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Политика возмутили слова главы Белого дома о бесполезности союзников по НАТО в Афганистане. Такую оценку он назвал «пощечиной раненым в этом конфликте военнослужащим и семьям погибших».

«Гротескное искажение фактов и пощечина солдатам, которые в рамках союзнических обязательств сражались бок о бок с американскими товарищами», — заявил цу Гуттенберг.

По его словам, Трампу следовало бы извиниться за свои слова, но он «разумеется» не ждет от него такого шага.

Ранее стало известно, что Германия пригрозила Трампу за пересечение красных линий. С таким заявлением выступил вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лучший голос на всей земле». Уиткофф сделал комплимент переводчику Путина и назвал его легендой

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Стало известно о продвижении ВС РФ на двух направлениях

    19-летняя невеста Лепса объявила о разрыве отношений

    Мошенники под видом «Госуслуг» стали советовать не сообщать коды из СМС

    Дочь Дмитрия Маликова показала видео с тренировкой на фоне обвинений в анорексии

    Трампа обвинили в оскорблении солдат НАТО

    Онищенко успокоил россиян на фоне вспышки вируса Нипах

    Сафонов возобновил тренировки с ПСЖ после перелома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok