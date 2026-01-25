Трампа обвинили в оскорблении солдат НАТО

Бывший министр обороны ФРГ Гуттенберг обвинил Трампа в оскорблении солдат НАТО

Бывший министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг обвинил президента США Дональда Трампа в оскорблении солдат НАТО. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Политика возмутили слова главы Белого дома о бесполезности союзников по НАТО в Афганистане. Такую оценку он назвал «пощечиной раненым в этом конфликте военнослужащим и семьям погибших».

«Гротескное искажение фактов и пощечина солдатам, которые в рамках союзнических обязательств сражались бок о бок с американскими товарищами», — заявил цу Гуттенберг.

По его словам, Трампу следовало бы извиниться за свои слова, но он «разумеется» не ждет от него такого шага.

Ранее стало известно, что Германия пригрозила Трампу за пересечение красных линий. С таким заявлением выступил вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль.