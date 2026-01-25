Реклама

12:33, 25 января 2026

Тревел-блогер описал Австралию фразой «красивые люди у океана и жирные тела в глубинке»

Алина Черненко

Фото: Jeremy Piper / Reuters

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Австралии и описал местных жителей фразой «красивые люди у океана и жирные тела в глубинке». Наблюдениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что на побережье люди бегают, пьют смузи, спорят о сортах кофе и йоге на закате. Они смуглые и загорелые, «будто вышли из рекламы солнцезащитного крема». А глубинка, по словам Тима, — это Австралия без фильтров.

«Белые потомки фермеров, которые застряли во времени. Аборигены, которых сначала вытеснили, потом "защитили", а по факту заперли в резервациях без будущего. Работы нет. Перспектив нет. Смыслов тоже. Алкоголь есть. Он дешевый и всегда под рукой», — констатировал путешественник.

Он добавил, что в Австралии между побережьем и глубинкой лежит социальная и культурная пропасть. «У океана люди живут телом. В глубинке — переживают жизнь», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер описал живущих в Австралии россиянок фразой «красивые, опасные и слишком умные для местных мужчин». Тим пояснил, что, если девушка в этой стране не улыбается каждые 15 секунд, ее посчитают злой.

