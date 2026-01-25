Реклама

Россия отреагировала на заявление Франции и Британии об отправке войск на Украину

Полищук: Иностранные военные на Украине не принесут мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Размещение иностранных военнослужащих на Украине не принесет мира и не гарантирует безопасность. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в разговоре с РИА Новости.

Он прокомментировал заявление Франции и Великобритании, в котором они пообещали отправить свои войска на Украину. «Такие "силы" не принесут мира и не гарантируют безопасности. Наоборот, они подрывают мирные усилия и несут прямую угрозу безопасности как России, так и Европы», — предупредил Полищук.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что некоторые украинские официальные лица в частных беседах выступают против отправки европейских войск в страну. Они аргументируют это тем, что у иностранных военных нет опыта ведения современной войны, в которой все больше используются новые технологии.

