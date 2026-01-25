Украина получила способные бить на 500 км французские беспилотники Rodeur

Украина получила французские беспилотники Rodeur, способные бить на 500 км. Об этом пишет издание France24 со ссылкой на AFP.

По словам президента компании EOS Technologie, которая производит Rodeur, Марка Зульяни, дроны можно применять в качестве камикадзе и в ходе разведки. Зульяни добавил, что для Европы беспилотники могли бы выступать «в качестве щита», а для Украины — «в качестве меча».

В то же время эксперт пояснил, что отправка вооружения Киеву для западного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) является возможностью испытать технику в реальных условиях.

При этом сооснователь и генеральный директор французского стартапа на Украине Alta Ares Адриен Кантер уточнил, что Украине нужно порядка 20 тысяч дронов каждый месяц. Он подчеркнул, что это «колоссальная» цифра.

Ранее в январе ВС России поразили производство украинских дронов. Министерство обороны (МО) России сообщило, что в ответ на атаки Киева был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и дронами.