Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле, когда делегации ожидали начала встречи с российским лидером. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, некоторое время участники встречи вели беседу «на ногах», пока ждали российского президента. Когда дверь в представительский кабинет, через которую должен был войти Путин, распахнулась, делегации были готовы встретить президента. Однако в зал зашел не Путин, а один из его помощников.

«Господин Путин», — пошутил Ушаков, обращаясь к другим участникам делегаций. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф его поддержал и, улыбнувшись, сказал: «Это был сюрприз».

Ранее сообщалось, что Уиткофф назвал переводчика Владимира Путина легендой. Наряду с этим Уиткофф подчеркнул, что голос старшего советника департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексея Садыкова является лучшим голосом на земле.