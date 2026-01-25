Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:32, 25 января 2026Россия

Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле

Ушаков и Уиткофф пошутили перед встречей переговорщиков РФ и США с Путиным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле, когда делегации ожидали начала встречи с российским лидером. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, некоторое время участники встречи вели беседу «на ногах», пока ждали российского президента. Когда дверь в представительский кабинет, через которую должен был войти Путин, распахнулась, делегации были готовы встретить президента. Однако в зал зашел не Путин, а один из его помощников.

«Господин Путин», — пошутил Ушаков, обращаясь к другим участникам делегаций. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф его поддержал и, улыбнувшись, сказал: «Это был сюрприз».

Ранее сообщалось, что Уиткофф назвал переводчика Владимира Путина легендой. Наряду с этим Уиткофф подчеркнул, что голос старшего советника департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексея Садыкова является лучшим голосом на земле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков раскрыл реакцию Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В МИД РФ настояли на освобождении похищенного Мадуро

    В Иране задержаны более 200 участников беспорядков

    В МИД РФ рассказали о вкладе студентов в дипломатию

    В Армении два человека погибли из-за взрыва гранаты

    Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле

    Пенсионер попытался похитить более километра проводов с ЛЭП в Удмуртии

    Россиянин поставил на матчи Лиги чемпионов и выиграл 31,6 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok