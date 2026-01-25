Реклама

22:07, 25 января 2026Мир

Ушедший в отставку из-за гольфа экс-премьер Южной Кореи умер во время визита во Вьетнам

Yonhap: Экс-премьер Южной Кореи Ли Хэ Чхан умер от остановки сердца во Вьетнаме
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Ушедший в отставку из-за игры в гольф бывший премьер министр Южной Кореи Ли Хэ Чхан скончался во время визита во Вьетнам. Как пишет Yonhap, причиной смерти 73-летнего политика стала остановка сердца.

Политик жаловался на плохое самочувствие еще перед отъездом во Вьетнам 22 января, но не отменил поездку. Во время ожидания обратного рейса 23 января ему стало плохо, он был госпитализирован.

По информации агентства, у Ли произошла остановка сердца во время транспортировки в больницу в Хошимине, а затем еще одна уже в самом медицинском учреждении. Врачи установили политику стент, но это не помогло.

Ли Хэ Чхан был премьер-министром Южной Кореи 2004 по 2006 год. Ему пришлось уйти в отставку из-за развернутой против него кампании после того, как стало известно о его поведении в день железнодорожной забастовки, вызвавшей в стране транспортный хаос.

Ли вместо того, чтобы решать проблему, играл в гольф с группой крупных бизнесменов, часть из которых обвинялась в экономических преступлениях.

Осенью 2025 года его назначили вице-президентом Консультативного совета по мирному объединению.

Ранее стало известно о смерти последнего министра оборонной промышленности СССР Бориса Белоусова.

