09:46, 25 января 2026Мир

В Европе раскрыли кандидата на роль переговорщика по Украине

Мариани: Стубб — подходящий кандидат на роль переговорщика по Украине
Майя Назарова

Фото: Yoan Valat / AP

В Европе раскрыли кандидата на роль переговорщика по Украине. Евродепутат от Франции Тьерри Мариани в беседе с РИА Новости отметил, что такой фигурой мог бы стать президент Финляндии Александр Стубб.

Мариани пояснил, что у этого политика есть опыт во взаимодействии с Москвой и отстаивании своей позиции в пользу диалога.

До этого издание Politico выяснило, что ряд европейских государств, включая Францию и Италию, поддержали создание должности переговорщика, который представлял бы Евросоюз на переговорах по Украине. Дипломаты и тогда видели возможным кандидатом Стубба.

Евродепутат от Франции подчеркнул, что президент Финляндии сочетает в себе твердость с прагматизмом. «Он также открыто выступает за диалог и отмечал, что мир нередко требует компромиссов», — добавил Мариани.

Кроме того, он убежден, что исторический опыт Финляндии в выстраивании отношений с Россией делает ее президента потенциально полезным участником переговоров, в отличие от других европейских лидеров.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировала информацию о намерении Европы сделать Стубба переговорщиком по Украине от ЕС. По мнению парламентария, Финляндия в переговорах будет агрессивно настроена к России.

