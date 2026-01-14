В России оценили кандидатуру Стубба в качестве переговорщика по теме Украины

Депутат Журова: Финляндия в переговорах будет агрессивно настроена к России

Если спецпредставителем для переговоров от лица Европейского союза (ЕС) с Россией по украинскому вопросу выберут президента Финляндии Александера Стубба, то он может выражать агрессивную по отношению к РФ позицию, считает депутат Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что ряд высокопоставленных представителей ЕС выступили в поддержку инициативы о создании должности спецпредставителя по Украине. Уточняется, что инициатором предложения стал Стубб, который также выразил готовность занять этот пост.

По мнению Журовой, Финляндия — это страна, которая должна первой восстанавливать отношения с Россией. Она отметила, что это одно из первых серьезных европейских государств, которое раньше поддерживало добрососедские отношения, а теперь занимает агрессивную позицию по отношению к России.

«Финляндия и Эстония — это две страны, которые должны с нами начинать восстанавливать отношения. Но, учитывая, какая там риторика, санкции к нам, закрытие границ, которые продолжают иметь место, я не знаю, готовы ли они вести эти переговоры. Если они готовы договариваться и снимать санкции, тогда мне понятен выбор. А если наоборот, то все переговоры будут проходить агрессивно», — сказала Журова.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщала, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине также получило поддержку в ЕС.