12:08, 25 января 2026Россия

В Госдуме назвали удар ВСУ по Белгороду попыткой сорвать переговоры в Абу-Даби

Швыткин назвал удар ВСУ по Белгороду попыткой сорвать переговоры в Абу-Даби
Майя Назарова
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

Зампред комитета нижней палаты Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал массированный удар по Белгороду попыткой сорвать переговоры в Абу-Даби. Своим мнением по ситуации депутат поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий допустил, что Киев к подобным атакам подталкивают западные страны с целью решить свои «геополитические задачи».

«Нанесение удара по нашей территории в период переговорного процесса или сразу после переговорного процесса связано, прежде всего, с провокационными действиями, которые направлены на срыв переговоров, на несогласие с теми требованиями, что выдвигает наша сторона. Тем самым показывают и США свою недоговороспособность», — уверен Швыткин.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Белгороду.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что город был обстрелян ракетами американского комплекса HIMARS.

