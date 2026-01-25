В Госдуме назвали удар ВСУ по Белгороду попыткой сорвать переговоры в Абу-Даби

Зампред комитета нижней палаты Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал массированный удар по Белгороду попыткой сорвать переговоры в Абу-Даби. Своим мнением по ситуации депутат поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий допустил, что Киев к подобным атакам подталкивают западные страны с целью решить свои «геополитические задачи».

«Нанесение удара по нашей территории в период переговорного процесса или сразу после переговорного процесса связано, прежде всего, с провокационными действиями, которые направлены на срыв переговоров, на несогласие с теми требованиями, что выдвигает наша сторона. Тем самым показывают и США свою недоговороспособность», — уверен Швыткин.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Белгороду.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что город был обстрелян ракетами американского комплекса HIMARS.