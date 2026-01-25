Реклама

20:53, 25 января 2026

В МИД РФ рассказали о вкладе студентов в дипломатию

Захарова призвала российских студентов рассказывать о своей стране в соцсетях
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала студентов рассказывать о своей стране и своем городе в социальных сетях, чтобы вносить вклад в цифровую дипломатию. Ее слова передает РИА Новости.

Поздравляя всех обучающихся в ВУЗах на Дне единого студенчества в национальном центре «Россия», Захарова сравнила молодежь с трибунами в цифровой среде.

«Надо показывать, как мы живем, через историю своего города, региона, рассказывать о нашей культуре — колоссальной, безбрежной, богатейшей. Пока еще есть возможность рассказывать о том, что такое Россия», — сказала она.

Также дипломат подчеркнула, что в этом смысле роль студенчества просто неоценима. «Это по-настоящему бесценный вклад в цифровую дипломатию», — добавила Мария.

Ранее Захарова сравнила идею заменить памятник Пушкину с сатанинским балом. Авторов подобных идей она назвала «Швондерами с опорой на шариковых».

    В МИД РФ рассказали о вкладе студентов в дипломатию

