Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:27, 25 января 2026Мир

Захарова сравнила идею заменить памятник Пушкину с сатанинским балом

Захарова: Швондеры с опорой на шариковых правят свой сатанинский бал
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Комсомольской правдой» прокомментировала идею заменить памятник поэту Александру Пушкину в Одессе, сравнив идею с сатанинским балом.

19 января на сайте города Одессы появилась петиция с предложением заменить бюст Пушкина на памятник блогеру и телеведущему Антону Птушкину. По состоянию на 24 января петицию подписали 29 человек из необходимых 1000.

«Такое впечатление, что мы видим новую экранизацию “Собачьего сердца”, только место действия не “пропавший дом”, а “пропавшая страна”. Швондеры с опорой на шариковых правят свой сатанинский бал», — прокомментировала Захарова.

Ранее памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе решили временно не демонтировать, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что, прежде чем проводить градостроительные или архитектурные изменения в пределах объекта, город должен получить согласование ЮНЕСКО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге задержаны сотни мигрантов. Что стало причиной беспрецендентного рейда силовиков?

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Нарколог прокомментировал поведение Зеленского в Давосе

    Собака спасла украинца от мобилизации

    Нетаньяху не позволил президенту Израиля прийти на запуск Совета мира

    Дочь страдающей от тяжелой болезни Тереховой рассказала о ее состоянии

    Захарова сравнила идею заменить памятник Пушкину с сатанинским балом

    На Западе спрогнозировали исход переговоров по Украине

    ВОЗ отреагировала на выход США из организации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok